На Орловщине обезврежено больше двухсот единиц взрывчатки

Работы провели накануне в деревне Городище.

Всего в рамках работ уничтожено 214 единиц взрывчатых предметов времен Великой Отечественной войны, из которых 170 артиллерийских снарядов, 40 гранат и четыре взрывателя.



Орловские пожарно-спасательные подразделения за дежурные сутки выезжали 13 раз, из них 5 на ликвидацию возгораний, 8 на различные происшествия и помощь населению – отмечен в пресс службе регионального МЧС.