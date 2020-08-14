На Орловщине обезврежено больше двухсот единиц взрывчатки

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На Орловщине обезврежено больше двухсот единиц взрывчаткиРаботы провели накануне в деревне Городище.
Всего в рамках работ уничтожено 214 единиц взрывчатых предметов времен Великой Отечественной войны, из которых 170 артиллерийских снарядов, 40 гранат и четыре взрывателя.
Орловские пожарно-спасательные подразделения за дежурные сутки выезжали 13 раз, из них 5 на ликвидацию возгораний, 8 на различные происшествия и помощь населению – отмечен в пресс службе регионального МЧС.
Артём Ежаков
14 августа 2020 года