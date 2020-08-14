Под Орлом ЗАЗ «Шанс» разбился вдребезги Инцидент произошел на трассе Глазуновка - Малоархангельск – Колпны – Долгое в районе 11 километра.





Происшествие случилось накануне вечером. 21-летний мужчина потерял управление и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате инцидента водитель и пассажир получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы - отмечено в сообщении областного УГИБДД.





Артём Ежаков

14 августа 2020 года



