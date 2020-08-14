Валентина Нордстрем: в Богдановском доме-интернате не соблюдались правила санэпидбезопасности и нарушался закрытый режим работы учреждения Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус. Информация оперативного штаба Орловской области».





Комментарий первого заместителя Председателя Правительства Орловской области Валентины Нордстрем по ситуации в Богдановском доме-интернате: «Как было ранее уже отмечено, в настоящее время в Богдановском доме-интернате по поручению Губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова проходит ведомственная проверка Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Кроме этого, выводы будут сделаны управлением Роспотребнадзора по Орловской области. Промежуточные итоги ведомственной проверки показали, что руководством и сотрудниками учреждения не в полной мере соблюдались правила санитарно-эпидемиологической безопасности, имели место факты нарушения закрытого режима работы. По завершению проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц учреждения к дисциплинарной ответственности. Окончательные итоги станут известны после завершения проверки Роспотребнадзора. Также отметим, что ситуация со статистикой по заболеванию новой коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется. Последние дни наблюдается стабильное снижения выявленных случаев. 102 человека во вторник, вчера - 80, сегодня - 60. Резкий рост, который мы наблюдали, был связан именно со вспышкой в Богдановском доме-интернате. Продолжаю держать ситуацию на личном контроле».





Орловское Информбюро

14 августа 2020 года



