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Орловцы наблюдают за делами чиновников

Более 90% жителей региона знают об инициативах по достижению нацпректов.


Данные получены по результатам экспресс-опроса более 4 тыс. человек, треть из которых считают информирование достаточным. 70% получают данные из интернета и соцсетей, следом идут телевидение, презентационная продукция и наружная реклама.
 
40% жителей больше интересна информация о фактических результатах проектов, в равной степени орловцев интересует финансовое обеспечение и выполнение показателей работ.
 
Больше всего граждане рассчитывают на положительные результаты проектов повышения зарплаты, качества медицины, доступности жилья. Свыше трети респондентов ждут улучшений территорий, дорог и экологической обстановки.
 
В опросе может принять участие любой желающий – говорится в сообщении информационного портала Орловской области.



Артём Ежаков
14 августа 2020 года
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