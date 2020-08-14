Орловец попытался выкупить свободу знакомого И попал под коррупционную статью.





Следственные органы выяснили, что в середине июня текущего года местный житель пытался вручить 11 000 рублей взятки старшему дознавателю ОМВД России по Троснянскому району в обмен на освобождение обвиняемого от уголовной ответственности по статье. 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Доказательная база по делу вскоре будет отправлена в суд для рассмотрения по существу – отмечено в сообщении регионального СК.





Артём Ежаков

14 августа 2020 года



