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Проведение школьных линеек в Орловской области пока под вопросом

Как отметил Андрей Клычков, этот вопрос только планируется обсудить.


60 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в регионе за прошедшие стуки. Один человек скончался. Но, несмотря на то, что вирус пока не отступает, как отметил губернатор, картина в регионе стабильная. Поэтому власти продолжают снимать некоторые ограничения. 
 
С понедельника к привычному режиму работы вернутся детские сады. А 1 сентября в регионе должны пройти традиционные школьные линейки. Пока предполагается, что они будут либо на открытом воздухе, либо в спортивных и актовых залах. При этом присутствовать на торжестве должно не больше 50 человек. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Формат проведения праздничных линеек мы будем обсуждать. Но в любом случае, я считаю, что в каких-то случаях лучше отказаться от праздничных линеек для безопасности наших детей, больший акцент перенеся на порядок проведения учебных занятий, обеспечение оборудованием необходимым».



Антон Киселёв
14 августа 2020 года
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