Проведение школьных линеек в Орловской области пока под вопросом Как отметил Андрей Клычков, этот вопрос только планируется обсудить.





60 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в регионе за прошедшие стуки. Один человек скончался. Но, несмотря на то, что вирус пока не отступает, как отметил губернатор, картина в регионе стабильная. Поэтому власти продолжают снимать некоторые ограничения. С понедельника к привычному режиму работы вернутся детские сады. А 1 сентября в регионе должны пройти традиционные школьные линейки. Пока предполагается, что они будут либо на открытом воздухе, либо в спортивных и актовых залах. При этом присутствовать на торжестве должно не больше 50 человек. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Формат проведения праздничных линеек мы будем обсуждать. Но в любом случае, я считаю, что в каких-то случаях лучше отказаться от праздничных линеек для безопасности наших детей, больший акцент перенеся на порядок проведения учебных занятий, обеспечение оборудованием необходимым».





Антон Киселёв

14 августа 2020 года



