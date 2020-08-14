пятница 14.08.2020 17:34:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Анатолий Крючков: главврач обязан работать с персоналом

На заседании комитета по здравоохранению Орловского облсовета обсудили текущую ситуацию с распространением коронавируса в регионе.


Народные избранники обсудили и обеспеченность необходимой медтехникой больниц, где есть ковидные отделения. В частности на днях для больницы имени Семашко в регион по линии Минпромторга были направлены 28 аппаратов ИВЛ. Кроме того, установлен томограф в противотуберкулезном диспансере. До конца октября такие же аппараты поступят в Ливенскую ЦРБ и больницу имени Семашко. Также депутаты напомнили главврачам о необходимости работы с персоналом.
 
Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского облсовета: «Сегодня противоэпидемические мероприятия в больницах играют первостепенную роль. Главный источник инфекции сегодня - это больницы. Именно там концентрируются больные с тяжёлыми формами инфекции. Эти вопросы должны быть на повестке дня работы каждого главного врача. Работа со всеми категориями - с врачами, со средним персоналом, с младшим персоналом, с прочим персоналом».
 
Обсудили на заседании и кадровый вопрос в сфере здравоохранения. Благодаря федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районных медучреждениях уже работают 40 специалистов. Ещё 19 - должны приступить до сентября.



Антон Киселёв
14 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.