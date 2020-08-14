Анатолий Крючков: главврач обязан работать с персоналом На заседании комитета по здравоохранению Орловского облсовета обсудили текущую ситуацию с распространением коронавируса в регионе.





Народные избранники обсудили и обеспеченность необходимой медтехникой больниц, где есть ковидные отделения. В частности на днях для больницы имени Семашко в регион по линии Минпромторга были направлены 28 аппаратов ИВЛ. Кроме того, установлен томограф в противотуберкулезном диспансере. До конца октября такие же аппараты поступят в Ливенскую ЦРБ и больницу имени Семашко. Также депутаты напомнили главврачам о необходимости работы с персоналом. Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского облсовета: «Сегодня противоэпидемические мероприятия в больницах играют первостепенную роль. Главный источник инфекции сегодня - это больницы. Именно там концентрируются больные с тяжёлыми формами инфекции. Эти вопросы должны быть на повестке дня работы каждого главного врача. Работа со всеми категориями - с врачами, со средним персоналом, с младшим персоналом, с прочим персоналом». Обсудили на заседании и кадровый вопрос в сфере здравоохранения. Благодаря федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районных медучреждениях уже работают 40 специалистов. Ещё 19 - должны приступить до сентября.





Антон Киселёв

14 августа 2020 года



