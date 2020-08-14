В Болхове предприимчивая аферистка обманула 40 человек Она действовала от лица микрофинансовой организации и получала кредиты на чужое имя.





Прокуратурой Болховского района утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Её обвиняют в мошенничестве с причинением гражданам значительного либо крупного ущерба. По версии правоохранителей, преступления были совершены за 2 года, когда обвиняемая предоставляла кредитной фирме услуги по поиску и привлечению клиентов. Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Она вводила граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений, оформляла на их имя договоры займа, заверяя, что самостоятельно выплатит денежные средства по заключенным договорам. В действительности обвиняемая не исполняла обязательства по договорам, денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. Мошенническими действиями женщины гражданам причинен ущерб на общую сумму более 3 миллионов 200 тысяч рублей».





Иван Суверин

14 августа 2020 года



