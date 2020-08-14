Орловец разобрал чужой мотоцикл на металлолом

Но сдать похищенное он не успел.

В следственные органы с заявлением обратился житель Свердловского района с заявлением о краже. Как оказалось, неизвестный проник в запертый гараж и снял с мотоцикла потрепевшего запчасти и покрышки.



Полицейские выяснили личность злоумышленника. Им оказался 48-летний местный житель, который намеревался сбыть похищенное в пункт приема металла. У злоумышленника было изъято имущество потерпевшего.



В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное дело – отметили в пресс-службе регионального УМВД.