Школы Орла будут проинспектированы Госпожнадзором Инспекция стартовала сегодня.





Проверке подвергнутся школы и организации дошкольного образования. В составе инспекционной комиссии сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и Ростехнадзора.

Специалисты обращают внимание на техническое состояние заведений и вопросы обеспечения безопасности детей. Задача проверки – убедиться в знании персоналов школьных учреждений правил пожарной безопасности, работе пожарных сигнализаций и средств пожаротушения и соответветсвии документации принятым нормам – говориться в сообщении регионального МЧС.

Фото ГУ МЧС по Орловской области





Артём Ежаков

14 августа 2020 года



