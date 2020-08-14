Школы Орла будут проинспектированы Госпожнадзором

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Школы Орла будут проинспектированы ГоспожнадзоромИнспекция стартовала сегодня.
Проверке подвергнутся школы и организации дошкольного образования. В составе инспекционной комиссии сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и Ростехнадзора.
Специалисты обращают внимание на техническое состояние заведений и вопросы обеспечения безопасности детей. Задача проверки – убедиться в знании персоналов школьных учреждений правил пожарной безопасности, работе пожарных сигнализаций и средств пожаротушения и соответветсвии документации принятым нормам – говориться в сообщении регионального МЧС.
Фото ГУ МЧС по Орловской области
Артём Ежаков
14 августа 2020 года