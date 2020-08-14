Из страха перед реальным наказанием орловец оплатил все долги Всего пришлось отдать 110 000 тысяч рублей.





В качестве вердикта по обвинениям в краже и хранении наркотиков суд обязал обвиняемого оплатить указанную сумму штрафов. Приставы проинформировали орловца о возможном ужесточении наказания, если он станет уклоняться от выполнения судебного решения.



В результате предупреждений гражданин добровольно погасил штрафы в указанный срок – сообщили в региональном УФССП.





Артём Ежаков

14 августа 2020 года



