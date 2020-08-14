Сегодня для православных начинается Успенский пост

Успенский пост продлится до 27 августа. В храмах Орла прошли богослужения. На одном из них, в Свято-Троицком соборе, присутствовала и съемочная группа ГТРК «Орел».

Этот день в народе называют Медовым спасом. Но на самом деле 14 августа Церковь отмечает сразу четыре праздника - праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают в этот день и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета, и в этот же день начинается двухнедельный Успенский пост.

По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому, он завершится празднованием Успения Пресвятой Богородицы.