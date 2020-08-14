Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Постараемся угомонить свое внутренне состояние» Для верующих начался Успенский пост. Как следует провести эти две недели, чтобы достойно встретить праздник Успения Пресвятой Богородицы? И почему во время поста не обязательно отказываться от встреч с друзьями? Об этом мы побеседовали с митрополитом Орловским и Болховским Тихоном.











Юлия Опанасюк

14 августа 2020 года



