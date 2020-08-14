Орловская прокуратура проверит информацию об избиении девушки в Ливнах Ранее видео инцидента появилось в сети Интернет.





Процессуальной проверкой займется управление Ливенского МВД, её контролем займется областная прокуратура.



В ходе работы проверят соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и дадут правовую оценку действиям (бездействию) лиц, в чьи обязанности входит проведение предупреждающей работы с подростками, в том числе их законных представителей.



По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





Артём Ежаков

14 августа 2020 года



