Орловцам рассказали все о мёде Ликбез провел региональный Роспотребнадзор.





Специалисты отметили, что лучше всего покупать лакомство у производителей – они знают технологию производства своей продукции, ГОСТ и качество товара.



Также специалистами были даны рекомендации по хранению мёда – его нельзя оставлять с ядовитыми, пылящимися и пахучими продуктами. Хранить продукт в герметично упакованной таре рекомендуется в течение двух лет с момента консервации.



С более подробным отчетом можно ознакомится на сайте регионального Роспотребнадзора.





Артём Ежаков

14 августа 2020 года



