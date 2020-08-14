Коронавирус: распространение по районам Орловщины Все больные остаются под наблюдением регионального Роспотребнадзора и областного департамента здравоохранения.





Сейчас COVID-19 подтвержден у 3031 жителя Орла, 737 – в Орловском районе, 600 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 235 – в Урицком районе, 207 – в Ливнах, 185 – в Болховском районе, 131 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 94 – в Хотынецком районе, 92 − в Ливенском районе, 80 – в Новосильском районе, 79 – в Свердловском районе, 77 – в Кромском районе, 74 – в Верховском районе, 68 − в Покровском районе, по 63 – в Шаблыкинском и Малоархангельском районах, 59 – в Знаменском районе, 56 - в Залегощенском районе, 55 – в Глазуновском районе, 49 − в Должанском районе, 39 – в Колпнянском районе, 38 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах – отмечено в сообщении областного информационного портала.













Артём Ежаков

14 августа 2020 года



