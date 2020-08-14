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Жители улицы Автовокзальной в Орле жалуются на растущий трафик грузовых автомобилей

Людей беспокоит шум и вибрация. Кроме того, люди считают, что большегрузы делают переход улицы небезопасным.


Одной из главных проблем, по словам местных жителей, является специфический 24-часовой шумовой фон. Грузовой трафик, в том числе и транзитный, на Автовокзальной действительно немаленький. Однако, как сообщили нам в городской Госавтоинспекции, водители большегрузов здесь в своем праве. Ведь альтернативного пути на кромское направления у них нет.

Павел Соболев, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Согласно постановлению администрации города Орла, грузовым транспортным средствам разрешено движение по Кромскому проезду и улице Автовокзальной. Движение грузовых транспортных средств по улице Комсомольской на участке от переулка Маслозаводской до пересечения с улицей Авиационной запрещено».

Большинство многоквартирных домов на Автовокзальной еще советской постройки, на них, считают жильцы, движение грузовиков сказывается крайне негативно. Люди рассказывают о сильной вибрации, с этим они связывают также появившиеся трещины на фасадах.

Кардинально проблему грузового трафика в Заводском районе мог бы решить так называемый Западный обход, который напрямую соединил бы Брянское направление с трассой М-2. Схем новой дороги в интернете насчитывается несколько. Недавно глава региона заверил орловцев в соцсетях, что проект новой объездной уже находится в работе.


Иван Суверин
14 августа 2020 года
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