Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Вспышка COVID-19 в Богдановском доме-интернате привела к проверке. Первые результаты - в нашем эфире.



- Отказаться или провести торжественные линейки на 1 сентября. Сейчас над этим вопросом думают власти региона. Как орловские школьники встретят день знаний?



- Ремонт дорог и дворов в Орле завершается. Как попасть в программу? Об этом в интервью с главой администрации Орла Александром Муромским.



- Сегодня прихожане несут в храм мед нового урожая. У православных - самый первый и самый сладкий спас и начало Успенского поста.



- Как священнослужители советуют провести две предстоящие недели? За ответом мы обратились к митрополиту Тихону.



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Вести-Орёл

14 августа 2020 года



