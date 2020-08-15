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Все хотят выздороветь. Объяснения «российского коронавируса»

Российское (и мировое) медиапространство превратилось в информационную эпидемию, переполненную коронавирусом.


Специалисты по палеоклиматологии в один голос заявляли: климатический оптимум, в который мы вступили в середине ХХ века и который продлится еще примерно 100 лет, способствует не только росту средних температур на планете, но и увлажнению Великой Степи. Во все исторические эпохи подобные изменения климата сопровождались эпидемиями и эпизоотиями, что в принципе, понятно и легко объяснимо. Эпидемия распространялась, как степной пожар. В России один из самых низких показателей в мире погибших от коронавируса. В интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Президент Владимир Путин отметил, что задача защиты граждан России от коронавирусной инфекции в целом выполнена.

В своей статье «О необходимости новой социально-экономической политики» доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Абел Гезевич Аганбегян анализирует особенности коронавирусной пандемии в России (научная статья, опубликованная в журнале «Среднерусский вестник общественных наук» (том 15, №3, 2020 г., Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС).

- Коронавирус в регионах России начался на 2-3 недели позже, и поэтому до середины июня в России ежедневная заболеваемость колебалась от 8 до 9 тысяч в сутки, а смертность даже увеличивалась. Обращают на себя внимание две особенности коронавирусной пандемии в России и Москве. Во-первых, высокая доля бессимптомных заболеваний коронавирусом, достигающая 50-60% от всех заболевших. Это выявлено в результате массового тестирования (проведено более 700 тысяч таких тестов на антитела, которые вырабатываются в организме после заболевания коронавирусом и предохраняют людей по крайней мере на 1-2 года от последующего заболевания). Вторая особенность - низкая смертность от коронавируса в России (менее 1,5%) в сравнении с ведущими странами мира от числа заболевших с врачебным диагнозом. В Китае, Германии и США смертность составляет 5-6% от числа заражённых, а в Италии, Испании и Великобритании - 14-15%. Доказано, что иммунитет у лиц с первой группой крови, которая преобладает в России, приводит к пониженной до 20% смертности от коронавируса в сравнении со странами со второй группой крови, наиболее подверженной и заражаемости, и смертности при более тяжелом протекании болезни. Многие эксперты также считают, что столь существенная разница в смертности, измеряемая не в процентах, а в разах, связана также с вакцинацией населения стран от туберкулёза, поскольку статистически в этих странах действительно смертность намного ниже, чем в невакцинированных странах. Но наукой это не доказано. На более мягком течении коронавирусной пандемии в России сказалась также оперативность действий российского правительства и медицинских организаций. Россия также одна из стран-лидеров по массовому производству препарата против коронавирусной инфекции («Абвифавир»), который с 11 июня в массовом масштабе стал поставляться в клиники и использоваться на практике. Также Россия в лидерах по разработке нескольких вакцин против коронавируса, которые успешно прошли испытания на мышах, а отдельные вакцины и на обезьянах. И сейчас идет ускоренная проверка вакцин в военном госпитале. Предварительные результаты позитивны. Специалисты считают, что к осени можно начать массовую вакцинацию, ибо производственные мощности для массового производства этих вакцин готовятся в ударном темпе (официальный электронный источник www.elibrary.ru).

Все хотят выздороветь, а для этого нужно быть информированным и не паниковать. Ситуация, как кажется, зафиксирована, вакцины созданы. Теперь и итальянцам, и россиянам, и гражданам еще более 150 стран мира, где обнаружен коронавирус, остается досидеть свой карантин, не скрывать симптомов и уничтожить остатки новой инфекции, - отмечает академик РАН Абел Аганбегян.


15 августа 2020 года
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