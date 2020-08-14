В Ливенском районе на трассе Орел - Тамбов произошло смертельное ДТП Авария произошла примерно в 14:30.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, водитель, управляя грузовым автомобилем «Renault», двигался по автодороге Орел - Тамбов со стороны Орла в сторону Ельца. На 146 километре произошло столкновение с автомобилем Kia Rio и Nissan Almera.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля и несовершеннолетний пассажир автомобиля Nissan Almera погибли; водители автомобилей Kia Rio и Nissan Almera пострадали. На месте происшествия работают сотрудники МО МВД России «Ливенский», устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



ФОТО пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

14 августа 2020 года



