Подростки Орловщины стали примернее

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Подростки Орловщины стали примернееКоличество преступлений среди несовершеннолетних уменьшилось на 46%.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками, сократилось на 25%. Эти цифры прозвучали в ходе брифинга, посвященного вопросам безопасности детей в летний период.
На 18% уменьшилось общее число преступлений, совершенных в отношении самих несовершеннолетних, в том числе тяжких и особо тяжких – они сократились на 24% - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Вести-Орёл
14 августа 2020 года