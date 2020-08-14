Подростки Орловщины стали примернее Количество преступлений среди несовершеннолетних уменьшилось на 46%.





Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками, сократилось на 25%. Эти цифры прозвучали в ходе брифинга, посвященного вопросам безопасности детей в летний период.



На 18% уменьшилось общее число преступлений, совершенных в отношении самих несовершеннолетних, в том числе тяжких и особо тяжких – они сократились на 24% - сообщили в пресс-службе областного УМВД.





Вести-Орёл

14 августа 2020 года



