В Верховье выявили бешенство у бездомного кота Он успел покусать орловца.





30 июля на местную станцию по борьбе с болезнями животных обратился местный житель с кошачьим укусом. Спустя пару дней наблюдения животное скончалось. По результатам исследования подтвердилось наличие бешенства у четверолапого.



С целью пресечения распространения заболевания специалистами были дезинфицированы места нахождения кота. Также было проведено выявление потенциально зараженных зверей и вакцинирование 75 голов животных – отмечено в сообщении управления ветеринарии Орловской области.





Артём Ежаков

14 августа 2020 года



