В ливенском ДТП среди погибших – 12-летняя девочка Сегодня днем в Ливенском районе произошло смертельное ДТП, двое участников аварии погибли, один серьезно пострадал.





Авария на 146-м километре автодороги Орёл - Тамбов произошла около трех часов дня. Там столкнулись грузовик и две легковые иномарки.



Пассажирка «Ниссана Альмера», девочка 2008 года рождения, погибла на месте происшествия, а водитель этой машины был госпитализирован. Кроме того, в результате полученных травм скончался шофёр грузовика. А вот водитель, управлявший третьим автомобилем – «Киа Рио», существенных повреждений не получил.



Вызволять пострадавшего и погибших из покореженных машин при помощи специнструмента пришлось сотрудникам МЧС.



Чтобы не останавливать федеральную трассу, инспекторы ДПС организовали на месте происшествия реверсивное движение. Фабулу аварии предстоит выяснить в ходе уголовного расследования.





Иван Суверин

14 августа 2020 года



