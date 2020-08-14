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Активисты приглашают орловцев сдать кровь

Не только приглашают, но и сами показывают пример.


К призыву «Молодежки ОНФ» принять участие в донорской акции в первую очередь откликнулись спортсмены. Занимаясь травмоопасными видами спорта, они хорошо понимают, что в банке крове дефицита быть не должно.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, доноров сейчас стало гораздо меньше. Чтобы принять участие в марафоне, нужно позвонить в региональный штаб ОНФ или записаться на станции переливания крови. С собой необходимо взять паспорт. Стать донором можно только с 18 лет. Кстати, после перенесенной коронавирусной инфекции сдавать кровь можно лишь спустя полгода. Есть и другие ограничения по здоровью. Не зря на службе крови есть лозунг: «Здоров как донор».

Галина Ковтун, заведующая отделением комплектования донорских кадров Орловской станции переливания крови: «Когда человек приходит в учреждение службы крови, он обследуется - сдает общий анализ крови, осматривается врачом, его образец крови исследуется на гепатит, ВИЧ и сифилис. И это делается при каждой донации».

Ознакомиться с перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к процедуре можно на официальном портале службы крови. В предыдущем марафоне, посвященном Всемирному Дню донора, участвовали больше 45 тысяч человек из 76 регионов России.


Татьяна Тимохина
14 августа 2020 года
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