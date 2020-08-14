В 11 муниципальных районах и городских округах Орловской области пройдут выборы Прокурор области Владислав Малкин указал на необходимость жесткого пресечения фактов незаконной агитации на выборах и нарушений при подсчете голосов.





Сегодня состоялось межведомственное совещание при прокуратуре Орловской области. На нем обсудили меры по обеспечению законности и правопорядка на предстоящих выборах. Как подчеркнул прокурор области Владислав Маркин, эти вопросы требуют особого внимания со стороны всех правоохранительных и уполномоченных органов. В частности, необходимо сосредоточить внимание на соответствие выделяемых избирательными комиссиями помещений требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. Владислав Малкин также указал на необходимость жесткого пресечения фактов незаконной агитации на выборах и нарушений при подсчете голосов.



Губернатор Андрей Клычков отметил, что предстоящие выборы пройдут в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому тема санитарной безопасности остается приоритетной.



Андрей Клычков: «Выборы пройдут в 11 муниципальных районах и городских округах Орловской области. Это 153 избирательных участка, на которых необходимо обеспечить полную безопасность. Самыми масштабными станут выборы в городе Орле».

Как сообщила председатель регионального избиркома Людмила Маркина, на территории региона в настоящий момент проходят 17 избирательных кампаний, в результате которых планируется заместить 55 депутатских мандатов.



Самая крупная избирательная кампания – это выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов. Кампания проходит по смешанной избирательной системе. Из 38 мандатов 10 мандатов могут замещаться по пропорциональной системе и 28 – по мажоритарной системе.



В организации подготовки и проведения выборов принимают участие 11 избирательных комиссий и 153 участковых избирательных комиссии.

В списки избирателей в общей сложности будет включено более 254 тыс. избирателей. Наибольшее количество избирателей на территории Орла – более 251 тыс. избирателей.



С учетом того, что выборы в Орловский горсовет проходят по смешанной системе, зарегистрировано 9 списков политических партий. По одномандатным избирательным округам документы на выдвижение представили 205 кандидатов, которые представляют 8 избирательных объединений. 54 кандидата выдвинули свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. На выборах Орловского городского Совета народных депутатов зарегистрировано 147 кандидатов, отказано в регистрации 53 кандидатам, 23 из которых не представили документы на регистрацию.



Жители региона также имеют возможность проголосовать досрочно. Так, досрочное голосование по выборам в Орловский городской Совет будет осуществляться со 2 по 10 сентября в помещениях участковых избирательных комиссий. Проголосовать можно будет в будни с 16:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 14:00. 11 и 12 сентября будут полноценными днями голосования, как и 13 сентября – с 8:00 до 20:00, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

14 августа 2020 года



