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Депутаты облсовета недовольны низкими темпами реализации проекта по созданию особой экономической зоны «Орёл»

ОЭЗ «Орел» появилась около года назад. Однако до сих пор там не началось строительство даже инфраструктурных объектов.


Причины проволочек разбирались на заседании комитета облсовета по экономической политике. Депутаты уверены, что из-за медленной реализации проекта регион потеряет инвесторов, которые, в общем-то, сейчас числятся только потенциальными. Власти региона заверяют, что всё идёт по плану - до конца этого года будет разработан проект по созданию всей необходимой инфраструктуры, а к 2023-му все сети будут построены.

Финансирование будет выделяться поэтапно.

Как сообщил руководитель регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев, Орловская область взяла на себя обязательства по строительству этих объектов в размере 1 миллиард 80 миллионов рублей. Это закреплено соглашением с Министерством экономического развития РФ. Соответствующие средства заложены в бюджете Орловской области на ближайшие 3 года.


Антон Киселёв
14 августа 2020 года
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