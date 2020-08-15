Сроки оформления документации для работников ЧОП и владельцев гражданского оружия продлены Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.





В Управлении Росгвардии по Орловской области до 1 декабря 2020 года продлены сроки переоформления (продления) лицензий, удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов для юридических и физических лиц, в том числе частных предпринимателей.



Исключение составляют лицензии на право осуществления частной детективной и частной охранной деятельности – подтверждение соответствия документации данных лиц заканчивается 1 ноября 2020 года.



Также до 1 декабря работники юридических лиц с особыми уставными задачами могут подтвердить профессиональную компетентность в сфере оборота оружия и использования специальных средств.



В правоохранительном ведомстве намечено проведение плановых проверок граждан на знание правил безопасного обращения с оружием на практике и в теории. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы допускают к экзаменационным мероприятиям не более 10 человек в день с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.



За более подробной информацией граждане могут обратиться по телефону: +7 (4862) 59-85-64.





Орловское Информбюро

15 августа 2020 года



