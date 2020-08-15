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Сроки оформления документации для работников ЧОП и владельцев гражданского оружия продлены

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.


В Управлении Росгвардии по Орловской области до 1 декабря 2020 года продлены сроки переоформления (продления) лицензий, удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов для юридических и физических лиц, в том числе частных предпринимателей.

Исключение составляют лицензии на право осуществления частной детективной и частной охранной деятельности – подтверждение соответствия документации данных лиц заканчивается 1 ноября 2020 года.

Также до 1 декабря работники юридических лиц с особыми уставными задачами могут подтвердить профессиональную компетентность в сфере оборота оружия и использования специальных средств.

В правоохранительном ведомстве намечено проведение плановых проверок граждан на знание правил безопасного обращения с оружием на практике и в теории. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы допускают к экзаменационным мероприятиям не более 10 человек в день с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

За более подробной информацией граждане могут обратиться по телефону: +7 (4862) 59-85-64.


Орловское Информбюро
15 августа 2020 года
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