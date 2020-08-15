Юные орловцы выиграли «Кубок будущих легенд» Так назывался футбольный турнир, который состоялся в Сочи.





По ходу турнира наши футболисты не проиграли ни одной игры и в финале одержали уверенную победу над соперниками из ФК «Курск» со счетом 4:1. Речь идет о нашей команде «Русичи-2007». Отметим, что четверо ребят вошли в десятку лучших бомбардиров турнира.





Анастасия Дорохова

15 августа 2020 года



