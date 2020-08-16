Орловская область примет участие в конкурсе лучших практик контрольной и надзорной деятельности «Контрольная точка» Конкурс проводится аналитическим центром при Правительстве РФ.





Целями мероприятия является выявление и распространение лучших практик контрольной и надзорной деятельности и создание условий для передачи опыта на федеральном и региональном уровнях.



От Орловщины подано две заявки на участие в номинациях «Комплексная профилактика нарушений обязательных требований» и «Внедрение оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности».



Будут оцениваться практика внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольной и надзорной деятельности, инструменты профилактической работы, направленные на объекты контроля/надзора и внедрение системы оценки результативности и эффективности.

Подведение итогов состоится в ноябре – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.





Артём Ежаков

16 августа 2020 года



