Юных орловцев научат безопасности В Орловской области продолжается акция «Безопасный двор».





Сотрудники полиции проводят рейды и беседы с детьми, напоминая о том, как правильно себя вести, чтобы избежать травм и других неприятностей.



Ребятам напоминают об опасностях, которые могут грозить невнимательным и недисциплинированным пешеходам. В частности, о том, что водитель не всегда вовремя может увидеть ребенка из-за припаркованного автомобиля или другого препятствия. Отдельная тема для бесед - правила безопасности, которые должны соблюдать велосипедисты, любители самокатов и других современных средств передвижения.



Кроме того, полицейские в очередной раз обращают внимание на необходимость использования световозвращающих элементов.





Мария Семак

16 августа 2020 года



