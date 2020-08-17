В Орле собирают «Рюкзак добра» Волонтеры Орловского ресурсного центра организовали благотворительную акцию, цель которой - помочь собраться в школу детям из малообеспеченных семей.





Благотворителей ждут до 26 августа включительно. К новому учебному году нужны тетради, ручки, альбомы, цветные карандаши и все, что необходимо для творчества. Наборы волонтеры подарят детям из нуждающихся семей нашей области.



Желающих принять участие в благотворительной акции ждут по адресу: город Орёл, Каменская площадь, д. 1, каб 318 (Фундаментальная библиотека), с 10:00 до 16:00.





Мария Семак

17 августа 2020 года



