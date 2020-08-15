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Коронавирус: в Орловской области 45 новых случаев заболевания

Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6355 случаев коронавирусной инфекции.


По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 15 августа выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1370. Выздоровели – 4887. Умерло - 98.
 
Самый большой очаг за последнее время был выявлен в Богдановском доме-интернате. Сейчас там ведется проверка.
 
Как сообщила первый зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем, промежуточные итоги ведомственной проверки показали, что руководством и сотрудниками учреждения не в полной мере соблюдались правила санитарно-эпидемиологической безопасности, имели место факты нарушения закрытого режима работы. По завершению проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц учреждения к дисциплинарной ответственности. Окончательные итоги станут известны после завершения проверки Роспотребнадзора.
 
Напомним, масочный режим в регионе продлен до 31 августа.



Орловское Информбюро
15 августа 2020 года
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