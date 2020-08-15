В Орле продолжают контролировать соблюдение масочного режима на ярмарках выходного дня Проверки проводятся еженедельно.





Особое внимание сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии и центра гигиены и эпидемиологии Орловской области уделяют продавцам.

Ольга Жиганова, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребназдора по Орловской области: «За нарушение установленных норм индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 50 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток. Юрлица за подобное действие наказываются штрафом от 200 тысяч, либо приостановлением деятельности до 90 суток».

Напомним, масочный режим для мест массового скопления людей в Орловской области продлен до 31 августа.



За минувший месяц без масок За минувший месяц без масок попались почти 50 орловских продавцов. Речь идет о работниках ярмарок выходного дня.





Анастасия Дорохова

15 августа 2020 года



