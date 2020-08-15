Коротко о главном

«Вести. Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Вспышка COVID-19 в Богдановском доме-интернате привела к проверке. Первые результаты - в нашем эфире.



- По факту есть, по документам - нет. Почему школьников высаживают там, где не безопасно? Что предлагают власти? Мы разбирались в проблеме.



- В Орле началась приемка школ. На что обращают внимание проверяющие?



- Сегодня у православных - самый первый и самый сладкий Спас. И начало Успенского поста. Как провести две предстоящие недели? За ответом мы обратились к митрополиту Тихону.