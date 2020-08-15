На Орловском ипподроме прошел беговой день В его рамках было разыграно сразу несколько важных призов в конном спорте.





Одним из главных призов, разыгранных на беговом дне, стал приз Барса. Он разыгрывался с 1899 года. Он назван так в честь своего основателя – серого жеребца Барса I, ставшего родоначальником породы орловский рысак. Он был рожден в 1784 году у графа Орлова. Расстояние, которое проходят наездники, - 1600 метров. На это у них есть две попытки – лучшее время идет в зачет. Лариса Кузина, директор Орловского ипподрома: «Ипподром – конечная инстанция, где мы оцениваем работу конезаводов и конеферм. Оцениваем отцов и матерей по работоспособности их детей. Сегодняшний день значимый тем, что орловские рысистые бега давно не проводились. А то, что мы сегодня разыгрываем приз Барса, Ковбоя – день вдвойне радостный. Собралась хорошая сильная компания».







Анастасия Дорохова

15 августа 2020 года



