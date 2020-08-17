В Орловской области выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 16 августа в регионе зарегистрированы 6396 случаев заболевания коронавирусом. В целом в России отмечено минимальное количество случаев выявления коронавируса с конца апреля, когда в стране зафиксировали резкий рост заболеваемости.





Общее число больных в Орловской области составляет 1396 человек, выздоровели 4902 человек. 98 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3082 жителя Орла, 748 – в Орловском районе,

600 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

238 – в Урицком районе,

210 – в Ливнах,

194 – в Болховском районе,

132 – в Новодеревеньковском районе,

128 – в Дмитровском районе,

94 – в Хотынецком районе,

96 − в Ливенском районе,

80 – в Новосильском районе,

79 – в Свердловском районе,

78 – в Кромском районе,

77 - в Верховском районе,

68 − в Покровском районе,

65 – в Малоархангельском районе,

63 – в Шаблыкинском районе,

59 – в Знаменском районе,

56 - в Залегощенском районе,

55 – в Глазуновском районе,

49 − в Должанском районе,

39 – в Колпнянском районе,

38 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.





Орловское Информбюро

16 августа 2020 года



