В Орловской области выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

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В Орловской области выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусомПо информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 16 августа в регионе зарегистрированы 6396 случаев заболевания коронавирусом. В целом в России отмечено минимальное количество случаев выявления коронавируса с конца апреля, когда в стране зафиксировали резкий рост заболеваемости.
Общее число больных в Орловской области составляет 1396 человек, выздоровели 4902 человек. 98 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3082 жителя Орла,
- 748 – в Орловском районе,
- 600 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 238 – в Урицком районе,
- 210 – в Ливнах,
- 194 – в Болховском районе,
- 132 – в Новодеревеньковском районе,
- 128 – в Дмитровском районе,
- 94 – в Хотынецком районе,
- 96 − в Ливенском районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 79 – в Свердловском районе,
- 78 – в Кромском районе,
- 77 - в Верховском районе,
- 68 − в Покровском районе,
- 65 – в Малоархангельском районе,
- 63 – в Шаблыкинском районе,
- 59 – в Знаменском районе,
- 56 - в Залегощенском районе,
- 55 – в Глазуновском районе,
- 49 − в Должанском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 38 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Орловское Информбюро
16 августа 2020 года