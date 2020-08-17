Орловская область. ДТП с погибшими на трассе М-2 Крым Авария с участием трех легковых автомобилей произошла на 320 км автодороги М-2 (Мценский район).





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, в результате аварии погибло предварительно пять человек. Детей среди них нет. На трассе организовано реверсивное движение. На месте работают все экстренные службы. Деблокировку погибших осуществляет 10-я пожарно-спасательная часть МЧС Мценского района.







Орловское Информбюро

16 августа 2020 года



