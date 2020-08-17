Авария на трассе М-2 «Крым» в Орловской области. Подробности

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Авария на трассе М-2 «Крым» в Орловской области. ПодробностиПять человек погибли, четверо пострадали.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, ДТП произошло сегодня, 16 августа, в 18:24.
На территории Мценского района произошло столкновение трех транспортных средств: «Рено Симбол», «Тойота Королла» и «Мазда CX 5».
По предварительной информации, в результате ДТП пять человек погибли. Один пострадавший доставлен в медицинское учреждение, троим оказана помощь на месте.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На участке дороги, где произошло ДТП, сотрудниками полиции осуществляется регулировка движения, организован объезд транспортных средств.
Орловское Информбюро
16 августа 2020 года