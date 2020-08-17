Авария на трассе М-2 «Крым» в Орловской области. Подробности

Пять человек погибли, четверо пострадали.

На территории Мценского района произошло столкновение трех транспортных средств: «Рено Симбол», «Тойота Королла» и «Мазда CX 5».



По предварительной информации, в результате ДТП пять человек погибли. Один пострадавший доставлен в медицинское учреждение, троим оказана помощь на месте.



В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На участке дороги, где произошло ДТП, сотрудниками полиции осуществляется регулировка движения, организован объезд транспортных средств.