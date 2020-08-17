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ДТП в Мценском районе. Возбуждено уголовное дело

Сегодня на 320 километре автодороги М-2 «Крым» в Орловской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек.


16 августа в 18:24 на 320 км автодороги М-2 «Крым» на территории Мценского района произошло столкновение трех транспортных средств: «Рено Симбол», «Тойота Королла» и «Мазда CX 5».
 
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ««Рено Симбол», с последующим столкновением с автомобилем «Мазда CX 5».
 
По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель «Тойота Королла» и два его пассажира - мужчины. Также погибли водитель автомобиля «Рено Симбол» и женщина-пассажир. Еще одна женщина- пассажир доставлена в медицинское учреждение. Водителю и пассажирам «Мазда CX 5» была оказана помощь на месте. 
 
По факту ДТП следователем МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».



Орловское Информбюро
16 августа 2020 года
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