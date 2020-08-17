Коронавирус: 40 новых случаев заражения в Орловской области Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6436 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 17 августа выявлено 40 новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1425. Выздоровели – 4913. Умерло - 98.



Масочный режим в регионе продлен до 31 августа.





Орловское Информбюро

17 августа 2020 года



