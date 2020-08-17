Предстоящей осенью около 600 орловцев отправятся защищать Родину Количество призывников соответствует прошлогодним показателям.





В предыдущую призывную кампанию состав российской армии пополнили 1040 жителей региона. Каждый из них был протестирован на наличие коронавирусной инфекции и следов наркотических веществ.



267 человек не удалось оповестить о необходимости явки на заседания призывных комиссий, что составило 2% от граждан, состоящих на воинском учете. При этом весной прошлого года таких призывников было 2,6% - говорится в сообщении информационного портала Орловской области.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



