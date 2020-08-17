За выходные орловские спасатели уничтожили 5 взрывоопасных предметов Работы по ликвидации снарядов времен Великой Отечественной войны на территории региона продолжаются.





В субботу сотрудники группы спецработ обезвредили одну минометную мину в Ливенском районе, а накануне они выезжали в Болховский район, где уничтожили по два 76-мм и 45-мм снаряда.

За прошедшие выходные пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 53 раза, из них – 30 выездов на ликвидацию пожаров и 23 – на различные происшествия – информирует пресс-служба регионального МЧС.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



