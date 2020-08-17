В Орле задержали местного жителя с «синтетикой» По факту хранения наркотика возбуждено уголовное дело.





Сотрудники полиции обнаружили подозрительное вещество при задержании гражданина. По результатам экспертизы, удалось установить, что оно представляет собой 0,45 грамма синтетического наркотика. Подозреваемый приобрел его бесконтактным способом и забрал в «закладке» - сообщили в региональном УМВД.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



