Линейки в День Знаний соберут не более 50 человек Такое решение озвучено региональным оперштабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





В зависимости от погоды, мероприятия состоятся на открытом воздухе или в спортзалах с соблюдением норм социальной дистанции. Согласно рекомендациям, линейки стартуют в разное время. Для каждой школы формат проведения будет определен отдельно, при этом 5 и 9 классы вправе, например, провести классный час вместо традиционных мероприятий в День Знаний. Общешкольные линейки проводиться не будут.



Приемка образовательных учреждений должна завершиться к 20 августа, а на исполнение полученных предписаний дано время до 28 августа – сообщили на информационном портале Орловской области.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



