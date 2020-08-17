Орловщина продолжает развивать «Бирюзовое кольцо России» Региональный бренд включает в себя Орёл, Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск, Малоархангельск и Новосиль.





На совещании его развитию специалисты озвучили возможность организации байдарочных и велосипедных походов, подводной охоты и археологических раскопок. Также туристов может привлечь парусный спорт.



Орловщина пока недооценена туристами, хотя может им предложить много архитектурных и природных памятников, легенды и предания, прекрасные пейзажи и богатое историко-культурное наследие.



Федеральными экспертами высоко оценивается потенциал «Бирюзового кольца России», ими была предложена помощь в продвижении бренда за пределами Орловщины – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



