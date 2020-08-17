Собутыльник лишил орловца 3 500 рублей Потерпевший не сразу заметил потерю.





Мужчина обратился в следственные органы с заявлением о хищении денег с банковской карты и предположил, что стал жертвой неизвестных аферистов.



В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен коллега потерпевшего, с которым они распивали алкоголь. Когда потерпевший уснул, подозреваемый, через скачанное мобильное приложение, личный телефон жертвы и её банковскую карту, осуществил денежный перевод на счет своего родственника.



Следствие продолжается. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



