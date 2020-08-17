В июле жителей Орла интересовало, как получить субсидию За июль 2020 года в ИФНС России по г. Орлу поступило 452 обращения от граждан.





Более 97% обращений, поступивших в инспекцию, направлено в электронном виде через online-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».



Налогоплательщиков в основном интересовали вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, по налогообложению имущества физических лиц, и самый популярный вопрос о получении субсидий.



Инспекцией по г. Орлу направлены исчерпывающие ответы всем обратившимся в соответствии со сроками, установленными законодательством.



На данный момент большинство вопросов можно решить без посещения налоговой инспекции, воспользовавшись обширными возможностями специальных сервисов ФНС России на официальном сайте.





Орловское Информбюро

17 августа 2020 года



