Поступления во внебюджетные фонды Орла растут По итогам января-июля 2020 года во внебюджетные фонды поступило страховых взносов более 6,7 млрд. руб. или 102,7% к уровню прошлого года с ростом на 176,5 млн. рублей.





По страховым взносам в Пенсионный фонд РФ поступления составили свыше 4,9 млрд. руб. или 102,3% к уровню прошлого года с ростом на 110,7 млн. рублей. По страховым взносам в Фонд социального страхования поступило 606,9 млн. руб. или 101,8% к уровню прошлого года с ростом на 10,9 млн. рублей. По страховым взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования поступило почти 1,2 млрд. руб. или 104,9% к аналогичному периоду прошлого года с ростом на 54,9 млн. рублей, сообщает пресс-служба налоговой службы.





Орловское Информбюро

17 августа 2020 года



