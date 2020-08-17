В школу - без стресса Подготовка к началу нового учебного года идет полным ходом. Известно, что родители переживают в этот период сильнее, чем их дети. О том, как более спокойно и без стрессов пережить этот важный период в жизни семьи, корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская поговорила с детским врачом-психиатром Натальей Даудовой.





Когда ребенок собирается в школу, его родители волнуются даже больше, чем чадо, и это волнение передается детям. Как правильно себя вести, чтобы все были спокойны?

- Близится осень. Дети и родители готовятся к школе. Родители готовятся больше, волнуются больше. Задача родителей - успокоиться. Потому что дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию родителей, они чувствуют как явные, так и неявные признаки эмоционального напряжения. Родителям стоит больше беседовать с ребенком, постараться объяснить, что школа это интересный период в жизни - появятся новые знакомства, будут узнаваться новые школьные предметы, новые явления. Родители будут самоуспокаиваться, и ребенок будет видеть спокойствие родителя.



Школа это новый этап жизни. Что нужно перестроить в быту, чтобы переходный период был наиболее гладким?

- У ребенка обязательно должно быть свое рабочее место. Все лишнее убирается. Остаются только те предметы, которые относятся к учебному процессу. Во время подготовки домашнего задания не должны мешать домашние животные, телевизор - выключается. Обязательно нужно составить режим дня.



Могут ли занятия в школе отразиться на здоровье ребенка? Каким образом? и как этого избежать?

- Да, может. Если ребенок видит раздражение со стороны родителя. Если все проходит спокойно, то ребенок вряд ли негативно отреагирует. При необходимости стоит обратиться к психологу. Применяется и фармако-терапевтическая помощь для поддержания ребенка в тонусе в этот период.



Что делать родителям, если ребенок категорически отказывается идти в школу?



- Если присутствует категоричность, то нужно обращаться к психологу. Нужно выяснить причину отказа ходить в школу. Как только выясняется причина, можно работать с ребенком.



Каковы частые причины отказа ребенка идти в школу?

- Конфликт с учителем, конфликт с одноклассниками.



Когда нужно начинать настраивать ребенка на новую школьную жизнь?

- Сейчас уже заложено в образовательном процессе, что ребенок проходит подготовительный период. Обычно это начинается осенью. Дети раз в неделю на 30 минут приходят к учителю, знакомятся с ним, получают элементарные знания, выполняют домашние задания. И дети за эти семь-восемь месяцев готовятся. Они понимают, что такое школа, и 1 сентября идут в основном с удовольствием в школу.



Каким должен быть оптимальный режим труда и отдыха первоклассника, чтобы он не переутомился?

- 15-20 минут - на выполнение домашнего задания, затем 10 минут перерыв. И так нужно чередовать.



Стоит ли первокласснику посещать еще и дополнительные занятия - кружки, школы, секции?

- Здесь нужно индивидуально подходить к каждому ребенку. Есть дети, которые выполняют домашнее задание быстро, и у них еще остается время на кружки, секции, творчество. Тех, кто не успевает выполнить домашнее задание, лучше не перегружать.



Какие наиболее частые ошибки совершают родители при подготовке ребенка к школе?

- Первая ошибка - несоблюдение режима дня. Вторая ошибка связана с тем, что родители хотят очень многого от ребенка и требуют от него. Этого делать не стоит, потому что нервная система ребенка истощается и это становится причиной отказа посещать школу.



С какими еще трудностями могут столкнуться родитель в этот период?

- Когда ребенок начинается утомляться, засыпать на уроках, отвлекаться, когда возвращаясь из школы, он чувствует сонливость или раздражительность, либо он плаксив или криклив, нужно поговорить об этом с ребенком. Нужно попробовать выяснить причину. И желательно сразу обратиться к психологу. В Орле есть много психологических центров. Помощь оказывается и у нас, в Орловском областном психоневрологическом диспансере. Справиться родителям, не имеющим специального образования, с проблемами ребенка - очень сложно.





Елена Литинская

17 августа 2020 года



