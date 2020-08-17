Орловчанка победила газовиков в суде Справедливость восстановила вторая инстанция.





В конце лета позапрошлого года у женщины возникли долги по газу в размере около 4 700 рублей, и специалисты опломбировали краны газовых приборов в квартире орловчанки. В феврале 2019 задолженность была погашена, и суд постановил вернуть доступ голубого топлива.



Однако в следующем месяце проверка газового оборудования показала наличие фактов нарушения пломбировки и несанкционированного подключения, с чем орловчанка не согласилась и обратилась в суд.



Тяжбу в первой инстанции истица проиграла, и в результате поданной апелляции и проведенной экспертизы удалось доказать ошибочность ранее предъявленных обвинений. Суд частично удовлетворил требования орловчанки и взыскал в её пользу сумму экспертизы в размере 8 400 рублей – отмечено в сообщении Орловского областного суда.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



